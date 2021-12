Spanning troef bij verkiezing Sportvrouw én Sportman van het Jaar: “Onterecht als er eentje de prijs niet krijgt”

Meer sportEen allereerste olympische kampioene artistieke gymnastiek - Nina Derwael - of een tweevoudige olympisch kampioene atletiek - Nafi Thiam - als Sportvrouw van het Jaar. Het lijkt een haast onmogelijke opgave om een voorkeur uit te spreken. “Misschien moeten we gewoon kop of munt doen”, grapt ex-spurtster Kim Gevaert. De keuze voor Sportman is al niet veel makkelijker: Wout Van Aert, Bashir Abdi of Matthias Casse, drie keer wereldklasse met de hoofdletter W.