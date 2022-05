Spanje nekt de Red Panthers in de tweede helft: “Dit is de start van een lange reeks en dit was zeker geen slecht begin”

De vrouwenteams van België en Spanje vochten in het verleden al heel wat pittige duels uit. Zo werden de Red Panthers op het WK 2018 na het nemen van shoot-outs door Spanje uitgeschakeld en geraakten ze een jaar later op het EK in Antwerpen niet voorbij de poulefase na 1-0-verlies tegen Spanje. Vorig jaar, op het EK in Amstelveen, mochten onze Panthers eindelijk juichen: 3-1-winst in de match om de bronzen medaille.

Voor deze Pro League-matchen tegen Spanje moet bondscoach Raoul Ehren het nog doen zonder de geblesseerde Stephanie Vanden Borre. Ook Pauline Leclef ontbreekt. Zij speelt in Nederland met Oranje-Rood barragematchen om het behoud in de Hoofdklasse.

Charlotte Englebert vierde haar 21ste verjaardag en zorgde in de aanvangsfase van de wedstrijd meteen voor enkele mooie acties. Na vijf minuten versierden de Panthers een eerste strafcorner en Ambre Ballenghien mikte voorbij de Spaanse doelvrouw Calvo (1-0). De wedstrijd kon niet beter starten voor onze hockeyvrouwen. In kwart twee kreeg Spanje een eerste goede mogelijkheid, maar even later waren de Panthers wel dicht bij een tweede doelpunt. Englebert kreeg de voorzet van Alix Gerniers echter net niet goed genoeg onder controle. Ruststand: 1-0.

Volledig scherm Ambre Ballenghien mocht juichen na haar openingstreffer. © BELGA

Spanje kwam scherper uit de kleedkamer en op counter na een Belgische strafcorner had Elena Sotgiu een goede redding in huis om de gelijkmaker te voorkomen. Het balbezit was nu meer voor Spanje, maar de Panthers reageerden wel met een mooie actie en schot van Englebert. De gelijkmaker hing echter in de lucht en die viel ook in de 43ste minuut via Lucia Jimenez (1-1).

In het laatste kwart kregen onze hockeyvrouwen een vierde strafcorner. Het schot van Ballenghien ging net naast de paal. Met nog tien minuten op de klok had Aisling D’Hooghe eerst een goede redding in huis op een Spaanse poging, maar een minuut later was ze kansloos op een schot van Georgina Oliva (1-2). Met een vijfde strafcorner kregen de Panthers in de laatste twee minuten nog een kans op de gelijkmaker, maar nu stuitte Ballenghien op de Spaanse keeper.

Volledig scherm Charlotte Englebert. © BELGA

Lien Hillewaert: “Een lange voorbereiding tot WK”

“Dit was onze eerste wedstrijd na een lange periode”, aldus Lien Hillewaert. “Het was geleden van de matchen in februari in Argentinië dat we om de Pro League nog eens in actie kwamen. We zaten echter meteen goed in de wedstrijd en speelden een zeer degelijke eerste helft. Na de pauze lieten we wat steken vallen. Pas na hun doelpunt maakten we de klik en kwamen we opnieuw meer aan hockeyen toe.”

“Morgen moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat we meer regelmaat in onze prestatie leggen en dat we de duels winnen. Het is wel een opsteker dat we gans de wedstrijd geen enkele strafcorner tegen kregen.”

De Red Panthers hebben nog negen wedstrijden in de Pro League voor de boeg vooraleer ze begin juli naar het WK in Spanje trekken. “Dit is de start van een lange reeks en ik vond het geen slecht begin”, zegt Hillewaert. “Het is in Spanje dat we moeten pieken.”

Na zeven wedstrijden in de Pro League blijven de Panthers steken op zes punten. Zaterdag staat, opnieuw tegen Spanje, wedstrijd nummer acht op het programma.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Lien Hillewaert, Helene Brasseur, Abi Raye, Tiphaine Duquesne, Emma Puvrez, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Charlotte Englebert, Barbara Nelen en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Sophie Limauge, Alix Gerniers, Lucie Breyne, Justine Rasir, France De Mot en Louise Versavel.

Volledig scherm © BELGA