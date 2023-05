Soudal Open serveert topgolf in Schilde: “Een toptoernooi heeft hier absoluut zijn plaats”

Nog tot morgenavond is op de Rinkven International Golf Club in het Antwerpse Schilde de Soudal Open aan de gang. Onder meer de Belgen Nicolas Colsaerts en Thomas Detry teken(d)en er present. “Je moet een dergelijk toptoernooi naar hier halen om de fans er kennis mee te laten maken”, zegt organisator Gert Van Goolen.

De Soudal Open begon donderdagochtend en duurt nog tot zondagavond. Het toernooi maakt deel uit van de DP World Tour, de Europese tournee. Het toernooi is intussen aanbeland aan het finaleweekend, en vijf Belgen haalden de cut: Thomas Detry, Kristof Ulenaaers, amateur Arno Tollenaere, Alan de Bondt en Kevin Hesbois. Nicolas Colsaerts is er na de tweede ronde dan weer niet meer bij. “Dat toont de breedte van het Belgische golf aan”, adlus Golazo-organisator Gert Van Goolen.

Vorig jaar werd de Soudal Open voor het eerst georganiseerd in Schilde. Toen trok het evenement over vier dagen 18.500 toeschouwers aan. “Daar hopen we terug naartoe te gaan”, zegt Van Goolen. “Donderdag en vrijdag was het door het mindere weer wat minder, maar gezien de weersvoorspellingen en het aantal resterende Belgen denken we dit weekend opnieuw in die richting te gaan. Dat zou een mooi succes zijn.”

Gezellig dagje uit

Vooral het feit dat de Belgen het goed doen trekt toeschouwers aan, legt Van Goolen uit. “De groeiende populariteit en de Belgische topspelers heeft een toptoernooi hier absoluut zijn plaats. Voor de supporters is dit een ideaal moment om eens van dichtbij topgolf te zien. Daarom is dit toernooi ook superbelangrijk, je moet een dergelijk toptoernooi naar hier halen om de fans er kennis mee te laten maken. Voor veel mensen is een golftoernooi nog onbekend terrein. Maar eens ze hier binnen zijn, merken ze dat ze overal vrij kunnen rondlopen. Het is eigenlijk een gezellig dagje uit.”

De organisatie van het toernooi vergt wel wat inspanningen. “We doen met Golazo heel veel evenementen, maar dit is toch heel veeleisend. Het is een gigantisch uitgestrekt terrein, dat we afspannen met tientallen kilometers koord. Aan elke hole staan er ook tentjes en boarding.”

Detry rukt op

Onze landgenoot Detry doet nog mee om de eindzege: na de tweede ronde steeg hij van de veertiende naar de dertiende plaats. Detry liep een ronde van vijf onder par. Nadat hij op de eerste vier holes par noteerde, putte hij op de holes vijf, zes en zeven drie birdies weg. Op de elfde hole viel zijn vierde birdie. Op hole dertien miste hij zijn tweede slag wat hem een bogey kostte, een foutje dat hij direct rechtzette met een birdie op hole veertien. Na nog twee birdies op de holes zestien en zeventien leek hij naar een ronde af te steven van 65 slagen, maar op de achttiende en laatste hole miste hij zijn afslag en kwam de bal tussen de bomen terecht. Bij zijn tweede slag knalde de bal tegen een boom wat uiteindelijk resulteerde in een bogey.

Met zijn totaalscore van 133 slagen, negen onder par, telt Detry twee slagen meer dan de Zweed Simon Forsström die de koppositie succesvol blijft verdedigen. Met een slag meer volgt de Fransman Ko Jeong-weon.

Vandaag wordt de derde ronde afgewerkt, zondag volgt de ontknoping. Het totale prijzengeld op de Soudal Open bedraagt twee miljoen dollar, omgerekend 1.828.200 euro. Daarvan krijgt de winnaar 340.000 dollar, omgerekend 310.794 euro.

Volledig scherm Thomas Detry is nog in de running voor de zege. © BELGA