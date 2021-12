Snookersensatie Luca Brecel over zijn boerenjaar 2021: “Ik ben een gewone jongen, maar blijkbaar heb ik een andere reputatie”

Meer sportLuca Brecel (26) is hot. De snookersensatie is door zijn recente finaleplaats in het UK Championship en de zege in de Scottish Open naar de 15de plaats op de wereldranglijst opgeklommen. Dezer dagen komt de Belgische vaandeldrager tot rust in Berchem, bij zijn vriendin Gaëlle en hun hondje Flokki in hun kleine, knusse flat zes hoog in de schaduw van het Ludo Coeck-stadion. Wij gingen op zoek naar de jongeman achter de snookerkampioen. En die praatte heel open over zijn emoties, zijn reputatie en... de pakjes die hij nog onder de kerstboom moet leggen.