Snookerbond schorst Chinese wereldtopper in onderzoek naar matchfixing

VOLLEYBAL - CHAMPIONS LEAGUE Meense vechtlust wordt niet beloond tegen Europese titelverde­di­ger

Het éénrichtingsverkeer kwam vanuit Polen. De titelverdediger duwde Depestele al snel in een time-out: 3-8. Menen reageerde met een paar rake blocks via kapitein Sinnesael maar dat volstond niet om Kedzierzyn te doen wankelen. Dat gebeurde wel na de kampwissel wanneer Capet de 11-9 op de bordjes blokte. De Tomabelhal meteen in lichterlaaie maar de Polen bleven wel koelbloedig. Na de 18-18 moest Menen lossen. De thuisploeg van slag zou je denken maar er zat nog genoeg energie in de Meense tank om ook in set drie opnieuw voor weerwerk te zorgen: 7-6 en 10-10, vooral via het middencompartiment. Daarna kwam het klasseverschil weer bovendrijven. (MPM)

16 november