Skiwereld haalt opgelucht adem: schansspringer na zware crash uit kunstmatige coma gehaald

De 27-jarige Scandinaviër verloor vorige week donderdag tijdens een sprong bij de wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica zijn evenwicht en kwam na 78 meter met een harde klap in de sneeuw terecht. De eerste medische zorg kreeg Tande op de plek van het ongeluk en vervolgens werd hij per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Daar werd de skiër de afgelopen dagen in coma gehouden.