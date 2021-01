Skiër Sam Maes negen maanden out door kruisbandblessure: “Hopelijk weer fit voor Olympische Spelen 2022 in Peking”

De 22-jarige Maes liep de blessure zondag op bij de laatste trainingsrun met andere wereldtoppers op de Reiteralm in de regio Schladming in Dachstein. De operatie is intussen al uitgevoerd door dokter Christian Fink, een specialist die ook andere skiprofs of topvoetballers behandeld heeft. Een kruisbandblessure houdt minstens zes maanden afwezigheid in, maar naar schatting zijn nog eens drie maanden nodig om conditioneel weer helemaal top te zijn. De start van het volgende skiseizoen lijkt zo net iets te vroeg als mikpunt, maar Maes kan zich wel nog klaarstomen voor de Olympische Winterspelen in Peking in 2022.