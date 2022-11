Sire, er zijn geen Belgian Bullets meer: bobsleeproject dat in 2007 levenslicht zag, is stille dood gestorven

WINTERSPORTDe Belgian Bullets zijn ten grave gedragen. Vijftien jaar nadat het bobsleeproject in het leven werd geroepen, telt België geen enkel team, pilotes of remsters meer en maakt Sport Vlaanderen er ook geen geld meer voor vrij. “Ik vrees dat het schip voorgoed is gezonken,” zegt pionier Elfje Willemsen.

De enige Belg die u de komende jaren nog op internationale competities zal zien afdalen, rijdt niet in een bob, maar ligt op een slee. Kim Meylemans heeft haar sporen al verdiend in het skeleton maar na een lelijke crash in Whistler, Canada, brak de 26-jarige Limburgse haar enkel en is ze enige tijd buiten strijd. Zij kan rekenen op de financiële steun van Sport Vlaanderen, dat na de Spelen van Peking de geldkraan genadeloos maar wel begrijpelijk toedraaide voor het bobslee. De resultaten bleven uit, net als de opvolging.

In 2007 zagen de Belgian Bullets het levenslicht, als een tv-project, onder de noemer ‘Operatie Vancouver’. Het opzet was om in 2010 voor het eerst in 58 jaar nog eens met een Belgisch bobsleeteam op de Winterspelen te staan. Die missie werd met glans volbracht. Met nog geen drie jaar ervaring als pilote reed Elfje Willemsen samen met remster Eva Willemarck naar een veertiende plek in Vancouver.

Dat smaakte naar meer en in 2014 was het podium niet zo veraf: Willemsen en Hanna Mariën stonden in Sochi te blinken met een zesde plek. Dichter bij een medaille kwamen ze nooit. Pyeongchang 2018 draaide uit op een deceptie (11de), waarna Willemsen afscheid nam als atlete maar niet van de sport: zij is tegenwoordig technisch trainster bij de Canadese bobsleefederatie. Opvolgster An Vannieuwenhuyse kon haar nooit evenaren: 12de in Pyeongchang, 15de in Peking, tevens het eindstation voor de Belgian Bullets.

Volledig scherm © BELGA

Door de tanende resultaten zagen de Bullets hun financiële ondersteuning namelijk ook afnemen, terwijl er op jaarbasis toch een budget van 400.000 euro nodig is om een team van drie atleten en trainer(s) te kunnen betalen. Een slee alleen al kost 60.000 euro. En omdat de Belgische bobsleefederatie niet erkend is door Sport Vlaanderen - ze haalt niet het vereiste ledenaantal (500) - is er geen geld voor bestuurlijke functies. Huidig voorzitter Stefaan Freeling werkt onbezoldigd en buiten zijn gewone werkuren voor de federatie, net zoals Hanna Mariën dat deed van 2014 tot 2018. Om rond te komen, was de inbreng van privé-sponsors noodzakelijk, zoals de ABK Bank. “Het was elke keer krabben om het hoofd boven water te kunnen houden,” herinnert Mariën zich.

En dus waren er ook geen centen voor een manager of technisch coördinator, die de sport kon professionaliseren of promoten, met als resultaat dat de instroom van nieuwe atleten uitbleef. De enige die het nu nog probeert, is Kelly Van Petegem met een monobob, maar ze moet het helemaal met eigen middelen doen. Onbegonnen werk lijkt het. “Sporters komen niet vanzelf naar het bobslee”, reageert Willemsen. “Je moet er zelf naar op zoek. Ik herinner me dat we BK’s afschuimden om nieuwe atleten te recruteren. Je wil niet weten hoe lang we Hanna aan de mouw trokken voor ze toezegde.”

Volledig scherm © REUTERS

Hanna Mariën knikt. “Dat is zo. En ze waren ook heel actief op social media. Het draaide een beetje op de good will van de atleten zelf. Maar met Elfje was er toen een vlaggendraagster en die is er nu niet meer - dan stopt het. Voorgoed, vrees ik, want er is geen continuïteit. Het project is doodgebloed. Er staan geen nieuwe pilotes klaar om over te nemen, of je moet er eentje importeren uit Duitsland of zo. Ann investeerde zelf in het bobslee omdat ze het zo hard wilde, maar wie is daar nu nog toe bereid? Welke ouder wil 60.000 euro steken in de hobby van hun kind? De Internationale Bobsleefederatie zou nu overwegen om een slee te betalen voor de kleinere landen, want Canada en Duitsland, die over grote budgetten beschikken, winnen alles en altijd. Maar of zij dat gaan toejuichen of toelaten...”

Quote Toen ik vorig jaar zag dat er geen plan lag voor de toekomst, wist ik meteen dat het niks zou worden. Ik heb de federatie aangeboden om te helpen, maar ik kreeg geen enkele respons. Elfje Willemsen, Ex-pilote Belgian Bullets

Willemsen keek met lede ogen toe hoe haar sprookje na vijftien jaar geen happy end krijgt. “Ik heb mijn hart en ziel in dat project gestoken om het bobslee in België op de kaart te zetten. Toen ik vorig jaar zag dat er geen plan lag voor de toekomst, wist ik meteen dat het niks zou worden. Ik heb de federatie aangeboden om te helpen, maar ik kreeg geen enkele respons. En nu vrees ik dat het schip gezonken is. Zo’n project krijg je niet zomaar één-twee-drie weer opgestart. De federatie heeft nu ook zijn prioriteit bij het skeleton gelegd, wat toegankelijker én goedkoper is, vermits je maar één atleten en geen drie moet betalen.”

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA