Simpele zege voor autoritaire leider Roeselare

Guibertin is de enige Belgische ploeg die dit seizoen al een punt kon ontfutselen van de landskampioen maar zaterdag waren de jongens van Rosiers niet bij machte om de West-Vlamingen te doen wankelen. Na een hoopgevende eerste set waarin Hofmans zich met een aanvallende 6 op 9 in de kijker speelde moesten de Waals-Brabanders vanaf het tweede spel afhaken. Daarin eisten Plaskie -die de voorkeur kreeg op kapitein Verhanneman- en Coolman (4 blokpunten) een hoofdrol op. Rosiers probeerde de bakens te verzetten in het derde spel met een andere spelverdeler en een frisse opposite maar ondertussen was de Argentijnse opposite Koukartsev helemaal onder stoom gekomen. Net als zo vaak tilde hij zijn ploeg naar een hoger niveau. Dit keer vertaalde zich dat in een verbluffende offensieve 9 op 10. Roeselare blijft autoritair aan de leiding, Guibertin ziet de play-offs na een sterk competitiebegin stilaan in het water vallen. (MPM)