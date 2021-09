Simone Biles getuige in zaak mislukt FBI-onderzoek naar veroordeelde turnarts

Olympische Spelen Hoe Simone Biles op de balk afrekende met haar demonen en brons veroverde: “Deze medaille smaakt zoeter dan al het goud dat ik al won”

3 augustus Afrekenen met haar demonen, deed Simone Biles (24) in de finale op de balk, haar ultieme optreden op deze Spelen. Brons voelde aan als goud. Kan ze het nog, was vooraf de grote vraag. Oh yes, she can. Ooggetuigenverslag van een historische avond.