Simone Biles gaat trouwen met American footballspeler: “Ik werd vanmorgen wakker met een verloofde”

Emma Meesseman na WK-kwalifica­tie Belgian Cats: "Veelbelo­vend voor de toekomst"

"Dit is veelbelovend voor de toekomst", verklaarde Emma Meesseman nadat de Belgian Cats zich met een 66-43 zege tegen Rusland van deelname aan het WK verzekerden. "Het WK in Australië wordt voor ons een nieuwe etappe. Het is moeilijk te zeggen wat we van het WK mogen verwachten, want er wacht ons nog veel werk. We zullen alleszins ons best doen en ervan genieten."

14 februari