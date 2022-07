Shoot-outs houden Young Red Panthers van goud op EK U21, brons voor Young Red Lions: “Onze prestatie moet motivatie voor volgende generaties zijn”

HockeyNa een zeer knap toernooi – voor het eerst eindigen de Belgische vrouwen op een EK voor Nederland – konden de Young Red Panthers op het EK U21 in Gent nét niet de kers op de taart zetten. In finale domineerde Duitsland in de eerste helft, na de pauze kwam België opzetten, maar de shoot-outs gingen verloren. De Belgische mannen veroverden brons.

De tribunes van het fraaie hoofdterrein van Gantoise zaten vol voor de finale van het EK U21 bij de vrouwen tussen België en Duitsland. Voor de Young Red Panthers was het de tweede finale ooit op een EK bij de junioren. In 2017 werd in de eindstrijd met 6-0 verloren van Nederland. Bondscoach Darran Bisley beloofde vrijdag, na de gewonnen halve finale tegen Engeland, dat het deze keer een échte ging wedstrijd worden en dat werd de finale ook.

Aanvankelijk moesten de Young Red Panthers toezien hoe Duitsland dicteerde. Reeds na twee minuten kwamen de Duitse vrouwen bij een eerste strafcorner op voorsprong (0-1). Daarna was het nog enkele keren alle hens aan dek in de Belgische verdediging. Vanessa Blockmans stopte nog een Duitse pc op de lijn en doelvrouwen Maud Dewelde en Maïté Bussels – zij namen om beurt een kwart voor hun rekening – hielden stand. Met in de eerste helft nog vijf minuten op de klok kregen de jonge Panthers een eerste strafcorner en Charlotte Englebert werkte af: 1-1 en het vertrouwen nam meteen toe bij de Belgische dames.

Volledig scherm Charlotte Englebert scoort in finale, Hélène Brasseur juicht. © KBHB

Dat bleek zeker in een – vanuit Belgisch standpunt – sterkere tweede helft. De Young Red Panthers zaten beter in de wedstrijd, maar de 1-1-cijfers bleven na zestig minuten wel op het scorebord. Shoot-outs moesten beslissen over de Europese titel. Voor België scoorden Anne-Sophie Vanden Borre, Charlotte Englebert en Delphine Mariën, maar Vanessa Blockmans en Anne-Sophie Roels zagen hun poging gestopt. Duitsland bleek efficiënter en scoorde vier op vier. Een eerste Belgische Europese titel bij de vrouwen ging in rook op, de teleurstelling bij de Young Panthers was zeer groot.

“Dit is inderdaad bijzonder hard”, aldus Hélène Brasseur. “Het klopt dat Duitsland in de eerste helft dominant was, wij moesten de match wat ondergaan. Na de pauze kwamen we sterk in de wedstrijd en speelden we met veel druk vooruit. Het is zo jammer dat die shoot-outs ons nekken. We waren heel dicht bij Europees goud. Nu is het nog moeilijk, maar volgende week zullen we fier op dit toernooi terugblikken. We eindigden eerste in de poule voor Spanje en Nederland en lieten in alle matchen mooi hockey zien. Voor de volgende generaties moet dit een motivatie betekenen.”

Brasseur sluit zo een enorm intense periode af. Net als Charlotte Englebert speelde ze met de échte Red Panthers immers ook het WK in Spanje en Nederland. “Op dit moment ben ik even fysiek en mentaal op”, fluistert ze. “Vooraleer over te schakelen naar het clubgebeuren heb ik even nood aan rust.”

Voor de Young Red Panthers is dit een derde medaille ooit op een EK U21. In 1979 werd brons behaald en in 2017, net als nu, zilver. Volgend jaar staat voor de junioren het WK in het Chileense Santiago op de affiche.

Young Red Lions: brons

De Young Red Lions sloten hun EK op een positieve noot af met 3-1-winst in de match om brons tegen Spanje. In hun eerste poulewedstrijd ging de spelers van bondscoach Jeroen Baart nog met 1-4 voor de bijl tegen datzelfde Spanje. Na acht minuten stonden er in Gent reeds 2-1-cijfers op het scorebord. Max Luyten scoorde twee keer voor België. Het derde doelpunt werd in de 37ste minuut door Sebastiaan Geers gemaakt. Arno Van Dessel, die in juni ook al ervaring opdeed bij de Red Lions, was tevreden met deze afsluiter.

“Vrijdag na de 0-3-nederlaag in halve finale tegen Duitsland waren we heel ontgoocheld”, aldus Van Dessel. “Ons algemeen niveau was toen gewoon niet goed genoeg. Gisteravond staken we in het hotel de koppen bij elkaar en er werd afgesproken om nog één keer te knallen. Dat is dus gelukt (lacht).”

“De halve finale bereiken én het daarbij horende WK-ticket grijpen was deze week ons eerste doel”, zegt Van Dessel. “Toch blijft die nederlaag tegen Duitsland wat op de maag liggen. Zeker omdat we weten dat we beter kunnen. Gelukkig toonden we in de wedstrijd om brons ons ware gelaat en gaan we met een medaille naar huis.”

Na 2006 is dit de tweede bronzen EK-medaille voor de Belgische U21-mannen. Drie keer werd er zilver veroverd (1981, 2010 en 2017) en één keer goud (2012). Het volgende grote doel voor de Young Red Lions wordt het WK in december 2023 in Kuala Lumpur.

Volledig scherm Vreugde bij de Young Red Lions. © KBHB