“Shit happens”: Michael van Gerwen wint ondanks buikkrampen voor zesde keer World Grand Prix na fascinerende finale

Tot een whitewash kwam het niet. Integendeel. De motor van Van Gerwen sputterde, terwijl Aspinall op een hoog niveau bleef acteren. Daardoor won de Engelsman liefst drie sets op rij. Van 4-0 naar 4-3. Het publiek in Leicester ging uit zijn dak, maar een sensationele ommekeer zat er niet in. Aspinall miste twee setdarts, Van Gerwen maakte het af op dubbel zes: 5-3-winst. Na de Premier League en World Matchplay is dit de derde grote zege van het jaar voor ‘Mighty Mike’, zonder twijfel de beste darter van 2022.

Van Gerwen kreeg last van buikkramp

Van Gerwen had een bijzonder verklaring voor zijn flinke ineenstorting in deze finale. “Halverwege de wedstrijd moest ik naar de wc. En ja, als je dan buikkramp krijgt is dat een probleem. Je moet dan toch proberen om toch geconcentreerd te blijven. Letterlijk en figuurlijk met samengekepen billen. Ook dat soort factoren spelen soms een rol in een wedstrijd. Daar moet je wel mee kunnen omgaan op het podium. Maar het heeft me niet geholpen, dat is zeker”, zei Van Gerwen op Viaplay, waar in studio werd gelachen om de problemen van Van Gerwen.