Shane McLeod keert als assistent terug bij Red Lions

Triatlon Voor één keer niet in Hawaï, eerste WK Ironman in bijna drie jaar tijd is vat vol vraagte­kens: “Het is nu misschien nog zwaarder”

De hoogmis in het triatlon is terug, zij het anders dan gewoonlijk. De beste triatleten op de lange afstand verzamelen zich uitzonderlijk niet in Hawaï om 3,8 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en 42 kilometer te lopen, wel in St. George. Bart Aernouts (37) en Pieter Heemeryck (32) - de twee Belgen aan de start - blikken vooruit.

6 mei