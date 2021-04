Sensationele Toma Nikiforov wint goud op EK judo

JudoToma Nikiforov was in z’n dagje op het EK judo. De 28-jarige Brusselaar domineerde vandaag in de categorie tot 100 kilo en rekende in de finale zelfs af met de Georgiër Varlam Liparteliani, het nummer één op de wereldranking. Net als in 2018 mag hij zich Europees kampioen noemen.

Toma Nikiforov is terug en hoe! Op het EK in Lissabon veegde hij daarnet letterlijk de vloer aan met de Georgiër Varlam Liparteliani - niet de eerste de beste. De 32-jarige Georgiër is niet alleen vice-olympisch kampioen maar ook het nummer één op de wereldranking. En voor Nikiforov was hij tot dusver altijd een maatje te groot. Maar in Lissabon verwees Nikiforov die statistieken naar de prullenmand - hij was de baas op het EK. Hij counterde een aanval van Liparteliani, smeet hem op z’n rug - ippon en goud voor Nikoforov. Vier jaar na zijn eerste Europese titel stond hij weer op de hoogste trede. Hij is klaar voor de Spelen.

Nu trok Toma Nikiforov wel met veel vertrouwen naar het EK in Lissabon. De Belg met Bulgaarse roots, die haast een jaar verloor door knie- en schouderblessures, klom door goud op de Grand Slam van Tashkent en brons in Tblisi in korte tijd van de 53ste naar de 20ste plaats op de wereldranking - meteen weer op schema voor een olympisch ticket.

Bij de loting kende de Brusselaar evenwel minder geluk: in de eerste ronde trof hij meteen een lastige klant: Elmar Gasimov, elfde op de wereldranking in de categorie tot 100 kilo. Hoopgevender was dan weer dat de Azeri hem wel ligt. Hun twee meest recente kampen - in Baku in 2019 en in Düsseldorf in 2018 - draaiden telkens in het voordeel van Nikiforov uit.

En ook vandaag nam Nikiforov al snel de bovenhand. Na iets meer dan een minuut scoorde hij waza-ari waarna Gasimov voor een moeilijke opdracht stond. Nikiforov incasseerde wel nog twee shido’s - bestraffingen - maar vocht de vier minuten verstandig uit. Ook in de tweede ronde kwam Nikiforov tegen Mikita Sviryd (IJF 25) als eerste tot scoren, waarna hij opnieuw controleerde.

Zelfde verhaal in de kwartfinale tegen de Fransman Cyrille Maret (IJF 33) - al wat ouder (33) maar wel rot ervaren, met onder meer olympisch brons in 2016 op zijn cv. Nikiforov domineerde en scoorde al snel een waza-ari, om vervolgens drie minuten lang de controle te houden.

In de halve finales trof hij Ilia Sulamanidze (IJF 32), piepjong en duidelijk een opkomend talent: hij won in 2018 zilver op de Youth Olympic Games en was in 2019 vicewereldkampioen bij de juniors. Sulamanidze was te duchten: Nikiforov moest de duimen leggen in de halve finale in Tblisi.

Vandaag stelde Nikiforov evenwel orde op zaken. Bijna kon hij er snel een eind aan maken maar Sulamanidze raakte nog uit z’n houdgreep - het bleef bij waza-ari. Maar Sulamanidze gaf zich niet gewonnen en counterde zelf met waza-ari. De halve finale leek zo op een golden score uit te draaien maar op de slotseconden kon Nikiforov de Georgiër toch nog verrassen.

Zijn landgenoot Varlam Liparteliani kreeg zelfs geen vier minuten van Nikiforov. Na twee minuten lag de sterke Georgiër op z'n rug. Nikiforov brulde het uit, zijn vingers gingen de lucht in. Hij is terug.