Sensatie op WK snooker: Neil Robertson lukt 147-maximumbreak maar ligt wel uit het WK snooker

Fury vs Whyte “Punch of a lifetime”: internatio­na­le pers raakt niet uitgepraat over indrukwek­ken­de Fury

Ongrijpbaar, zo acteerde Tyson Fury gisteravond. Met een wel getimede uppercut sloeg hij Dillian Whyte knock-out in de zesde ronde en verlengde ‘The Gypsy King’ zijn WBC-wereldtitel. Nadien zaaide Fury twijfel over zijn bokspensioen - stof voor de Engelse media. “Won and done”, klinkt het bij The Sun, terwijl The Daily Mail zich focust op het sportieve: “Punch of a lifetime.”

24 april