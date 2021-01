Sensatie op WK darts: Van Gerwen krijgt 5-0 (!) om de oren tegen fenomenale Chisnall, ook de killer van ‘Dancing Dimi’

WK Darts Sportanker Lies Vandenberg­he leert je de basics voor het WK darts

31 december Het WK darts in het Alexandra Palace lééft. Dimitri Van den Bergh zag zijn avontuur teneinde komen in de achtste finales, maar dat betekent niet dat we bij de pakken blijven zitten. Ons sportanker Lies Vandenberghe praat je even bij en leert je in sneltempo de basics van het darts. Dan ben ook jij helemaal mee om de komende dagen alles te bekijken op VTM 4!