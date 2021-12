Sensatie op WK darts: 25-jarige debutant gooit eerste ninedarter ooit in allesbeslissende leg

WK dartsKan het mooier? William Borland, amper 25 en debutant op het WK darts, zorgde voor sensatie door in de allerlaatste en beslissende leg - een zogenaamde ‘deciding leg’ - een 9-darter te gooien. Dat is nooit vertoond op een wereldkampioenschap.

“Stel je voor, stel je voor.” Cocommentator Erik Clarys ging op het puntje van zijn stoel zitten toen de eerste zes pijltjes van William Borland perfect zaten. Het stond tegen Bradley Brooks, met z'n 21 lentes eveneens een debutant, 2-2 in sets en 2-2 in legs. Het zou dus aankomen op een ‘deciding leg’.

Borland kreeg het voor mekaar, die 9-darter in het allesbeslissende leg. Via T20, T20 en D12. Nooit vertoond op een WK. “Dit is ongelofelijk, al helemaal op dit podium”, zei Borland na zijn historische prestatie. “Ik ben over the moon. Ik zei tegen mezelf dat ik gewoon goed moest blijven scoren. Hier kon ik niet van dromen, ik wilde gewoon de wedstrijd winnen. Bradley is een goede vriend, maar ik ben heel blij dat ik heb gewonnen.”

Het is de elfde negendarter in de geschiedenis van het PDC-WK. Raymond van Barneveld was in 2009 de eerste die de perfecte leg gooide op het hoogste podium. James Wade was in 2020 en tot vandaag de laatste.

Bonus van 57.500 euro?

Er ligt overigens een mooie geldprijs klaar voor de speler die in het toernooi twee keer een negendarter weet te gooien. Makkelijk zal dat niet worden. In de geschiedenis van de sport is een dergelijk huzarenstukje nog nooit op een WK vertoond. Lukt dat wel, dan looft Selco Builders Warehouse, de official partner van de PDC, een bonus uit van 100.000 Britse pond (ruim 115.000 euro). Van de jackpot gaat er wel 25.000 pond naar een fan en 25.000 pond naar een goed doel. De resterende 50.000 pond (57.500 euro) mag de darter zelf in zijn zak steken. De prijs gaat alleen naar de speler die als eerste de twee negendarters weet te produceren.

