Seizoenstart niet in gevaar: Fernando Alonso mag ziekenhuis verlaten

Meer sport Alle remmen los bij Tom Brady, die in megaparade op water gooit met Super Bowl-tro­fee en dronken wordt weggeleid

11 februari Hoe vier je op gepaste wijze een zevende Super Bowl? Met een luisterrijk feest op het water, zo blijkt. Tom Brady (43), de beste quarterback aller tijden, en z’n ploegmaats van Tampa Bay Buccaneers hielden in hun thuishaven een bootparade om de eindzege te delen met de fans. Aanwezig: een massa volk, veel tequila en een vliegende trofee. Achteraf kon een dolgelukkige en dronken Brady nog moeilijk op z’n benen staan. “Noting to see her...just litTle avoCado tequila.”