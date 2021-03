Seizoensopener in mineur voor Heemeryck na opgave in Dubai: “Ik had een totale off-day”

TriatlonEen seizoenstart in mineur voor Pieter Heemeryck. Onze landgenoot gaf op in de 70.3 Ironman van Dubai door een off-day. Bart Aernouts start vanavond in de Challenge Miami. Ook Jan Frodeno komt voor het eerst sinds zijn zege in de Ironman van Hawaï in 2019 weer in competitie.

Terwijl de triatleten van de olympische afstand op hun honger blijven zitten, trekt het seizoen voor de mannen en vrouwen van de langere afstand zich in Dubai en Miami op gang. Pieter Heemeryck startte in de Verenigde Arabische Emiraten, Bart Aernouts doet het vanavond in Miami.

Voor Heemeryck werd de eerste grote internationale wedstrijd van het jaar een fikse ontgoocheling. De 31-jarige triatleet kwam als 15de uit het water, maar gaf op in het fietsen. De winst na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen was voor de Deen Daniel Bekkegaard, hij won in 3u33:02 voor Azevedo en Svenningson.

Emmanuel Lejeune eindigde na een sterke halve marathon (3de tijd van alle deelnemers) als twaalfde en eerste Belg in 3u39:27. Seppe Odeyn werkte zijn triatlon net onder de vier uur af in 3u59:19. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Daniela Ryf (3u56:54) voor haar Zwitserse landgenote Simmonds en de Zweedse Svensk.

Heemeryck: “Hoop er over acht weken te staan in Texas”

Vorig jaar tweede en bij afwezigheid van titelverdediger Bart Aernouts met het rugnummer één aan de start, maar het mocht niet zijn voor Pieter Heemeryck. “Het was mijn dag niet. Ik voelde al in het zwemmen dat het niet goed ging, het had weinig zin om door te doen. Ik heb mijn 90 kilometer nog uitgefietst, maar dat was het.”

Heemeryck zag maatje en stadsgenoot Seppe Odeyn als 46ste finishen. “Seppe is nu weer even de beste triatleet van Herent. (lacht) Zijn sub vier uur mag ook eens het nieuws halen. Een verklaring voor mijn off-day heb ik niet echt. Conditioneel is er nochtans geen probleem, het is iets om uit te zoeken bij mijn terugkeer naar België.”

De 70.3 Ironman van Dubai was de eerste grote internationale afspraak op de kalender. “Het virus is hier goed onder controle”, zegt Heemeryck. “De meeste mensen zijn hier al gevaccineerd en alles is open, zelfs de paardenrenbaan naast ons hotel. (lacht) Misschien zijn die uitslagen interessanter dan de mijne dit weekend.”

Het plan van Heemeryck de komende weken is om in de VS een ticket voor het WK Ironman in Hawaï te bemachtigen. “Ik hoop eind april beter voor de dag te komen in de Ironman van Texas. Het valt af te wachten wie er allemaal zal deelnemen en hoe de coronamaatregelen evolueren, maar ik sta er tot nader order aan de start.”

