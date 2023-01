Schokgolf door UFC: Ngannou weigert best betaalde vechter ooit te worden en ziet contract niet verlengd

‘De gevaarlijkste man ter wereld’, zoals Francis Ngannou als kooivechter door het leven gaat, zal niet meer in het prestigieuze UFC (Ultimate Fighting Championship) te zien zijn. De Franse Kameroener sloeg een deal af om de best betaalde vechter ooit in het UFC te worden. Zijn vervanger wordt de Amerikaan Jon Jones, die op 4 maart zijn langverwachte comeback tegen de Fransman Cyril Gane maakt tijdens UFC 285 in Las Vegas.

Het nieuws betekent dat UFC-zwaargewichtkampioen Francis Ngannou zijn titel heeft opgegeven en vertrekt bij ‘s werelds grootste kickboksorganisatie, slaat in als een bom. Dana White, voorzitter van de UFC: “We hebben Francis na twee jaar lang onderhandelen een deal aangeboden die hem de beste betaalde vechter in de geschiedenis van onze organisatie zou maken. Meer dan (Brock, nvdr) Lesnar, meer dan iedereen. Maar hij sloeg ons aanbod af. Hij is nu vrij om te doen wat hij wil, tegen wie hij wil. Maar niet meer in het UFC.”

De inmiddels 36-jarige Ngannou veroverde zijn titel in 2021 met een knock-out op Stipe Miocic. In januari 2022 verlengde de kolos zijn wereldtitel na een zwaarbevochten zege op Gane. Sindsdien staat hij aan de kant met een slepende knieblessure, waarvan hij nog steeds niet hersteld is. Ook de titelkamp in maart zou te vroeg gekomen zijn.

Opvallend is dat meervoudig kampioen Jon Jones (35), door kenners aanzien als een van de allerbeste MMA-vechters ooit , altijd bij de lichtzwaargewichten uitkwam en en nu zijn debuut maakt als zwaargewicht. Dat zijn plots tegenstanders die zo’n 25 kilogram zwaarder wegen. Het zal het eerste optreden worden van Jones in de octagon sinds februari 2020, toen hij zijn titel in het lichtzwaargewicht voor het laatst verdedigde tegen Dominick Reyes.

Francis Ngannou na zijn gewonnen titelgevecht bijna exact een jaar geleden tegen Gane.