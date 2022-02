“Schande van jury!”: geen topscore voor Japanse snowboarder na geweldigste run ooit, erna pakt hij toch nog goud

De triple cork staat in de halfpipe bekend als een van de allerzwaarste moves. En in de drie volgende sprongen, was ie telkens goed voor 1440-manoeuvres (4 keer 360 graden). Aan alle criteria beantwoordde de run van Hirano: big air, zachte landingen en moeilijkheidsgraad. Voor Todd Richards, een gewezen snowboarder en nu commentator voor NBC, was het de geweldigste run ooit, die Hirano vast en zeker de eerste plaats zou opleveren. “Hier gaat niemand nog boven. Dit moet zeker een score van 98 opleveren. Het zou goed kunnen dat we zo’n run nooit nog zullen zien. He destroyed the halfpipe . Ongelofelijk. Hirano zet een nieuwe standaard.”

Maar groot was de verbazing toen de Japanner bedeeld werd met een score van ‘slechts’ 91.75, wat hem niet eens de (voorlopige) eerste plaats opleverde in de totaalstand. Die eer was weggelegd voor de Australiër Scotty James. Richards: “Wat? Is hier een fout gebeurd? Wacht eens even... Dit kán niet. 91.75? De jury verliest hier elke mogelijke vorm van haar geloofwaardigheid. Kijk, ik heb zó lang zelf gesnowboard en ik weet hoe moeilijk dit was. Ik heb al zoveel runs gezien in de halfpipe, dit was sowieso een winnende. Dit is een schande. Ik ben verschrikkelijk geïrriteerd.”