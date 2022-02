Schaatsfenomeen Van der Poel vergelijkt Spelen in China met nazi-Spelen: “Ik vind het echt verschrikkelijk”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 25-jarige Van der Poel, die veel te sterk was voor de Nederlandse schaatsers en goud won op de 5 en 10 kilometer, hield in een interview met de Zweedse krant Sportbladet geen blad voor de mond. “Ik vind het volstrekt onverantwoord om het evenement te geven aan een land dat de mensenrechten zo schaamteloos schendt als het Chinese regime doet.”

Van der Poel beet op zijn tong voor hij naar China ging. “Ik denk niet dat het bijzonder verstandig van mij is om kritiek te leveren op een regime van een land waarin ik verblijf”, zegt de Zweed, die nog steeds op zijn hoede is omdat er nog landgenoten van hem op de Spelen actief zijn.

Toch durft hij het aan om in Sportbladet een vergelijking te maken met de door de nazi’s misbruikte Zomerspelen van 1936 in Berlijn. Die Spelen dienden voor het Hitler-regime als propagandamiddel voor de nationaalsocialistische ideologie. Opvallend was dan weer wel dat de zwarte Amerikaanse atleet Jesse Owens er in het olympisch toernooi met maar liefst vier medailles wegliep en dat voor de ogen van de Führer zelf.

“De Olympische Spelen zijn een fantastisch sportevenement waar je de wereld verenigt en naties elkaar ontmoeten. Maar dat is ook wat Hitler deed voordat hij Polen in 1939 binnenviel en dat deed Rusland (met de Winterspelen van Sochi in 2014, red.) voordat het Oekraïne later dat zelfde jaar binnenviel (en de Krim annexeerde, red.).”

Tijdens de Spelen, zo bekende hij, had Van der Poel niet met andere atleten over politiek gesproken. De Zweed had zich in het olympisch dorp vooral vermaakt. “Het was erg leuk, de Chinese mensen die ik ontmoette waren absoluut geweldig.”

