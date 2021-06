Sarah Prieels strijdt om brons op EK boogschieten

Meer sport Sarah Prieels is donderdag op het EK boogschieten in het Turkse Antalya uitgeschakeld in de halve finales van het onderdeel compound, dat niet olympisch is. Zaterdag strijdt ze om de bronzen medaille.

Met een score van 684 punten werd Prieels 19e in de kwalificaties. Daarna versloeg de Europese kampioene van 2016 achtereenvolgens de Russin Natalia Avdeeva (143-142), de Turkse Yesim Bostan (145-142) en de Kroatische Amanda Mlinaric (143-140). In de halve finales ging Prieels met 144-142 onderuit tegen de Britse Ella Gibson. Zaterdag neemt Prieels het op tegen de Nederlandse Sanne de Laat om de bronzen medaille. Die dag staat ze samen met Reginald Kools ook in de finale van de gemengde teams, daarin nemen de Belgen het op tegen Estland.

In het olympische onderdeel recurve bij de mannen schopte Jarno De Smedt het tot in de derde ronde. Ben Adriaensen sneuvelde in de tweede ronde, net als Senna Roos. In Antalya kunnen in deze categorie vier quotaplaatsen behaald worden voor de komende Olympische Spelen in Tokio.

In de teamcompetitie verloren De Smedt, Roos en Adriaensen in de tweede ronde met 6-2 van Nederland. In de eerste ronde hadden ze Tsjechië met 6-2 verslagen.