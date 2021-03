Sami Chouchi verovert brons op Grand Slam judo Tasjkent na Belgisch onderonsje met Matthias Casse

Meer sport Ward Lemmelijn pakt wereldti­tel indoorroei­en in een nieuw Belgisch record

27 februari Ward Lemmelijn heeft zaterdag zijn eerste wereldtitel indoorroeien behaald. De 23-jarige Lemmelijn, regerend Europees kampioen en drievoudig wereldkampioen bij de beloften, haalde in 5:42.2, een nieuw Belgisch record. Zijn vorig Belgisch record was 5:47.6. De wereldtitelstrijd indoorroeien ging dit jaar virtueel door. Oorspronkelijk was het Chinese Shanghai de gastheer, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Elke deelnemer roeide nu van thuis uit, op zijn eigen ergometer.