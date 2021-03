Sami Chouchi en Gabriëlla Willems strijden voor goud en brons op Grand Slam judo in Tbilissi

Boksen Een vervolg op de ‘Bite Fight’: Mike Tyson in mei wellicht tegen Evander Holyfield, die in 1997 een stukje van z’n oor verloor

18 maart Mike Tyson verwacht in mei opnieuw de boksring in te stappen. De bokslegende heeft de smaak te pakken na zijn rentree eind vorig jaar tegen veteraan Roy Jones Jr. Het 54-jarige boksicoon vertelde in zijn podcast over het aanstaande gevecht. De tegenstander is nog niet bekend, maar wellicht wordt het Evander Holyfield, van wie Tyson een stuk uit het oor beet.