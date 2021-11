Sam Van Rossom start met Belgian Lions aan WK-voorronde: “Noem het de laatste doelstelling in mijn carrière”

2 december 2018 was het: de Belgian Lions wonnen in Portugal (60-70). Drie seizoenen lang zou de 35-jarige spelmaker afwezig blijven bij de Belgian Lions. Resultaat van het kalenderdispuut en dito overlapping tussen FIBA en Euroleague. “Ik ben blij dat ik terug ben. De coach bleef dezelfde, het team heeft toch een andere invulling. Meerdere spelers waarmee ik weinig tot niets samenspeelde. Dat wordt dus wat aanpassen en zoeken.”

In deze eerste (van twee) poulefase treffen de Lions naast Slowakije (vanavond, 18 uur) ook Servië (zondag, 15.30 uur in Bergen) en Letland. De top drie stoot door naar de tweede fase. Met behoud van punten. Daarin treft het de top drie van groep B met Griekenland, Turkije, Groot-Brittannië en Wit-Rusland. De zes landen in deze fusiegroep strijden voor drie WK-tickets.

“Het wordt dus geen evidentie”, weet Van Rossom. “Met over de twee fases heen in totaal twaalf duels. Ik schat dat je zes of zelfs zeven zeges zal nodig hebben voor kwalificatie. Slowakije is op papier het zwakste land. Weinig bekende namen, we kennen ze dus niet goed. Dat maakt deze opdracht net gevaarlijk. Maar je moet wel twee maal winnen.”

Volledig scherm Sam Van Rossom komt in clubverband uit voor Valencia. © BELGAIMAGE

De Lions kijken inderdaad best al over deze poule heen. Twee zeges tegen Slowakije zouden in deze eerste fase kunnen volstaan voor top drie en de tweede ronde. Maar willen de Lions daarin niet kansloos starten, dan hebben ze ook winst tegen Servië of Letland nodig. “En dat zijn serieuze blokken he, zeker geen cadeau’s”, aldus Van Rossom. “Maar willen we naar het WK, dan moet je ook tegen zo’n kaliber kunnen winnen.”

Met in die tweede fase allicht Turkije (12de, Europese ranking) en Griekenland (7de) als opponenten: samen met Servië (4de) drie zware kleppers. Waarvan dus één land zich niet zou kwalificeren, wil België (19de) één van de drie WK-tickets. Van Rossom noemt het zijn “laatste kans op een WK”. In 2023 zal de spelmaker van Valencia 37 zijn.

Volledig scherm De Belgian Lions in november 2020. © BELGA_HANDOUT

“Noem het de laatste doelstelling in mijn carrière, deelnemen aan een WK. Na vijf EK’s wil ik zo’n eindtoernooi ook ervaren. Dat wil elke speler. Ja, het zou een ontgoocheling zijn moest ik het mislopen. Maar met de ingevoerde uitbreiding naar 32 landen hebben ook kleinere landen nu reële kansen. Kijk naar Montenegro of Tsjechië: zij waren er in 2019 ook bij.”

De samenstelling van de huidige Lions-selectie stemt Van Rossom optimistisch. Een kantelmoment tussen twee generaties. Het bezorgt de Lions een rijker gestoffeerde kern. “Dit is mogelijk het juiste moment. We hebben een ideale mix. De jonge talenten zijn meer matuur, kwamen tot ontwikkeling. Spelers als Obasohan, Vanwijn, Bako, Van Vliet: ze zoeken en vinden nu al enkele jaren hun weg in het buitenland. Ze brengen dat hoge speelniveau mee naar de Lions. En dan heb je de gevestigde waarden als Serron en Gillet, die nu de ideale leeftijd hebben. En daarnaast ervaren spelers als Mwema, Libert en mezelf. Ik zie het als een ideale mix. Dit is het ideale moment voor een knap resultaat.”