Sam Van Rossom schenkt Valencia in slot de zege tegen Maccabi Tel Aviv in Euro League basket

Olympische Spelen Olympisch dorp wordt straks geen feestdorp: atleten moeten één of twee dagen na hun wedstrijd naar huis

18 november Om het risico op besmetting met het coronavirus in het atletendorp zoveel mogelijk te beperken, wil de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio de atleten er zo kort mogelijk laten verblijven. “We willen het aantal deelnemers niet verminderen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het dorp de veiligste plek van Tokio is”, verklaarde IOC-vicevoorzitter John Coates na een driedaagse vergadering in Tokio.