Sam Maes start zondag wereldbekerseizoen skiën in Sölden zonder fans: “Nu nog geen financiële ramp, maar het mag niet te lang duren”

Ook de skiwereld lijdt onder corona: het Wereldbekerseizoen begint in Sölden zonder fans. De Belgische topper Sam Maes skiet zondag de reuzenslalom. Armand Marchant, vorig seizoen als vijfde in de WB-slalom in Zagreb goed voor Belgische historie, start later op 21 december: “Als ik dit seizoen mag stunten, dan liefst op het WK.”

Het deed de reputatie van de ski-oorden geen goed, hoe zij begin dit jaar een rol speelden in de verspreiding van het coronavirus. Om het risico in het komende winterseizoen te heel wat beperken, zijn strikte regels uitgevaardigd. En des te meer nog bij de organisatie van de prof-World Cups. Zo zijn geen fans toegelaten bij de openingsrace in het Oostenrijkse Sölden en gelden vier aparte ‘bubbels’: de topskiërs met hun team, de organisatieleden, de media en ‘Special Guests’.

Sam Maes moet de maatregelen goed opvolgen om zondag deel te mogen nemen aan de World Cup-opener. “Dat stoort me niet. Ook al hebben de meeste jonge mensen door het virus geen of slechts milde symptomen, moeten we opletten voor de oudere mensen die wel bedreigd zijn. Daarom dragen we al die maskers, dat is super. Zelf moeten we voor de World Cup een negatieve coronatest voorleggen die niet ouder is dan drie dagen. Vanaf de vrijdag voor het competitieweekend blijven we in een afgesloten hotel. Zaterdag mogen we een keer trainen, zondag is de race. We blijven allemaal goed afgeschermd.”

De skiërs en organisatoren zijn opgelucht dat het WB-circuit toch kan doorgaan. Financieel is het ook voor hen een kwestie van overleven. “Maar deze situatie mag toch niet langer dan een jaar duren, anders dreigt een financiële ramp”, zegt Maes. “Er is al niet teveel geld in de skiwereld, en de grote wedstrijden leven van hun toeschouwers. Kitzbuhel zonder 70.000 fans is niet meer hetzelfde Kitzbuhel.”

Volledig scherm Sam Maes voor de gondel in Sölden waar zondag het nieuwe WB-seizoen start. © RV

Ook voor de skiërs zijn de races broodnodig. Maes heeft geluk dat enkele sponsors hem ondersteunen en het contract met Sport Vlaanderen blijft lopen: “Skiën is mijn job, en zonder races kan ik de sponsors weinig bieden of zou ik iets anders moeten doen. Dat er geen toeschouwers zijn, is voor mij minder erg. Ik was ook in de Europabeker gewend competitie te skiën zonder fans.”

De uitschieters op World Cup-niveau in zijn eerste seizoen kon Maes vorige winter niet herhalen, maar het doel blijft in de komende competitiejaargang zo vaak mogelijk in de topdertig te skiën: “We moeten hopen dat het dit seizoen weer iets beter gaat. Mijn techniek voelt stabieler aan, ik blijf eraan werken om zo weinig mogelijk fouten te maken om meer constant in de topdertig te skiën, zodat ik een tweede run kan maken om nog wat plaatsen te springen.”

De lockdown in de lente heeft zijn voorbereiding niet ondermijnd: “Die viel in de periode dat het seizoen eindigt. Het skitesten viel wel wat weg, maar we hadden voorts genoeg tijd om ons voor het nieuwe seizoen klaar te stomen. De skicompetitie in Nieuw-Zeeland konden we wel niet doen, maar op de gletsjers in Oostenrijk, Zwitserland en Italië hadden we genoeg trainingsmogelijkheden.”

Marchant start pas in december: “Ik weet wat het is om geduldig te zijn”

Ook Armand Marchant kijkt uit naar het nieuwe seizoen, maar hij moet nog iets langer geduld uitoefenen voor de competitie. De eerste World Cup in zijn discipline - slalom - staat gepland op 21 december in het Italiaanse Alta Badia. “Door corona is de hele kalender wat omgegooid. Ik kan niet wachten tot het begint. Anderzijds: ik heb ooit door mijn zware blessure drie jaar geen competitie kunnen doen, dus ik weet wat het is om geduldig te zijn, dan is een maandje niet zo erg.”

Volledig scherm Armand Marchant hoopt dit seizoen op nog meer regelmaat en - als het even mag - een stunt op het WK. © Jan De Meuleneir/Photo News

Marchant skiede vorig seizoen zijn eigen straf verhaal. Hij maakte een miraculeuze comeback op het hoogste niveau na zeven zware operaties en twee jaar revalidatie door een gecompliceerde scheenbeenbreuk en knieperikelen, opgelopen in een horrorcrash in januari 2017 in Adelboden. Marchant verbaasde bij zijn terugkeer de skiwereld met een vijfde plek op de WB-slalom in Zagreb - temidden de absolute wereldtop. Het was de beste Belgische skiprestatie ooit. Het tweede deel van zijn seizoen verliep wel wat minder. Zo mikt Marchant komend seizoen op meer regelmaat: “Vorig jaar wist ik niet wat ik kon verwachten, nu ken ik meer mijn niveau. Mijn doel is nu om elke keer bij de topdertig in de punten te vallen, en in de ranking naar de top-20 of top-15 te klimmen met het oog op de Olympische Winterspelen in Peking 2022.”

Marchant geldt als een trainingsbeest en dat was niet anders in de opbouw van komend seizoen. “Ik heb veel op de uithouding getraind, met onder meer fietsen - die beweging helpt mijn knie soepel te houden. Maar het grootste blok bestaat uit spiertraining. Ik wil met een goede conditie de hele winter doorkomen, vooral januari is met zeven races erg druk.” En net als vorig seizoen hoopt Marchant toch op één uitschieter. Hij lacht: “Als ik een race mag kiezen om te stunten, dan liefst het WK in februari in Cortina d’Ampezzo.”

Volledig scherm © Jan De Meuleneir/Photo News