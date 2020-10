Sam Maes skiet knappe wereldbekerstart als 18de in reuzenslalom: “Dit betekent een pak voor mij”

De Belgische topskiër Sam Maes (22) heeft zijn start in het nieuwe wereldbekerseizoen niet gemist. In de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden finishte hij als 18de en sprokkelt zo dus belangrijke wereldbekerpunten: “Dit betekent een pak voor mij.”

Voor Maes is deze veelbelovende start een grote opsteker na vorig seizoen waarin hij nooit binnen de topdertig van het wereldbekercircuit kon finishen. Zo boekte hij niet de verhoopte bevestiging na een knap debuutseizoen 2018-2019 waarin hij onder meer verbaasd had met een straffe twaalfde plek in de WB reuzenslalom in het Sloveense Kransjka Gora.

Maar vandaag kon Maes in Sölden dus nog eens een echt topresultaat boeken. Gestart als 40ste in de eerste run skiede hij zich dik binnen de topdertig. Hij schoot als een hazewind weg: na de 1ste tussentijd had hij de vijfde beste chrono van alle deelnemers, na de tweede tussentijd de negende beste chrono. Dan maakte hij een foutje waardoor hij wat plaatsen verloor, maar met de 21ste tijd aan de meet balde Maes terecht zijn vuisten. In de tweede manche bouwde Maes de nodige voorzichtigheid in om zeker te finishen. Zijn chrono mocht er opnieuw wezen: met zijn elfde plek in de tweede manche was hij nota bene sneller dan de Noorse wereldkampioen reuzenslalom Henrik Kristoffersen. In de totaalstand pronkte Maes met een 18de plek. “Ik ben megahappy”, zei Maes aan het Duitse ZDF, die de Belg als een revelatie voor de camera haalde.

Ook aan HLN deed een opgeluchte Maes zijn verhaal: “Dit betekent een pak voor mij. Na het mindere vorig seizoen was het belangrijk om nu direct in het begin te laten zien dat ik er sta. Ik wist na de voorbereidende trainingen dat ik heel snel was, maar voor de eerste wedstrijd en met een nieuwe materiaalsponsor in sneeuwomstandigheden die anders zijn op training start je toch niet met zoveel zelfvertrouwen. Ik had geluk dat ik in de eerste bochten meteen een goed ritme vond en daardoor vertrouwen kreeg.” In beide manches werkte Maes het steile stuk - waar heel wat topskiërs in de fout gingen - goed af. “Ik had in de eerste run na het steile stuk de 9de tussentijd van allen, dat was super geskied. Maar daarna heb ik wat krachten verloren op het einde. In de tweede manche vond ik bovenaan moeilijker het ritme met twee kleine foutjes, maar was het onderste gedeelte veel beter. Ik ben uiteindelijk heel tevreden met de twee runs.”

Met deze goeie seizoensstart valt een last van de schouders van Maes. Hij kan nu meer bevrijd skiën in de volgende WB-races reuzenslalom in Val d’Isère, op 5 en 6 december. Maes is voor het nieuwe wereldbekerseizoen ook veranderd van materiaalsponsor. Hij skiet niet langer met Rossignol, maar met Völkl. Het Duitse skimerk stelt hem voltijds een serviceman ter beschikking.

Zijn vader Dirk Maes postte op facebook alvast een video van de vreugde thuis na zijn eerste manche.

