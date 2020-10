Sam Maes lukt veelbelovende start als 21ste in eerste manche reuzenslalom Sölden, straks tweede run

Meer sport 31.000 ongemasker­de rugbyfans volgen duel tussen Nieuw-Zee­land en Australië na onderbre­king van 7 maanden

11 oktober Na een periode van zeven maanden zonder rugby is in Nieuw-Zeeland opnieuw een interland afgewerkt. De All Blacks ontvingen er de buren uit Australië. Het duel werd bijgewoond door 31.000 (!) dolenthousiaste supporters, die vrijwel allemaal ongemaskerd in de tribune zaten. Nieuw-Zeeland slaagde er onlangs in een tweede golf van de coronapandemie onder controle te krijgen.