Sam Deroo wordt Russisch kampioen volleybal en haalt triple binnen met Dinamo Moskou

Het Dinamo Moskou van Red Dragon Sam Deroo begon aan de finale als grote favoriet en zette die status meteen kracht bij met setwinst. Ook de tweede set werd gedomineerd door Deroo en co: 18-25. Sint-Petersburg haalde set drie binnen en dwong zo al minstens een vierde set af.

Na tot zelfs 5 punten te zijn uitgelopen in set vier, zag Dinamo Sint-Petersburg echter helemaal terugkomen. Het nam de leiding over en kreeg zelfs een setbal. Maar Deroo en de zijnen gaven niet op en vermeden een vijfde set: 24-26.

Triple

Deroo haalt zo in z'n tweede seizoen in Russische loondienst meteen de titel binnen. Al de derde triomf dit seizoen voor Dinamo. Het won eerder dit seizoen al de beker en vorig maand nog won het nog de CEV Cup. Ook toen ging Sint-Petersburg, dat in de halve finales nog Maaseik uitschakelde, voor de bijl: 3-2 en 3-1.