Sam Deroo pakt treble met Dinamo Moskou: “Dit maak je als speler allicht maar één keer mee”

Hoewel Deroo op de bank startte, had hij een aanzienlijk aandeel in de beslissende overwinning tegen Sint-Petersburg. Hij zette in de vierde beurt twee blocks waardoor de tiebreak nog afgewend kon worden. Omdat de coronaregels in Rusland minder streng zijn dan in België, kon Sam Deroo zijn titel stevig vieren. “Alle remmen gingen los”, lacht hij. “Eerst hebben we ons geluk gedeeld met wat fans in de zaal om nadien thuis nog wat te drinken. Tegen een uur of twee ’s nachts waren we in de nachtclub waar we tot in de vroege uurtjes helemaal uit de bol gingen. Ja, ik heb toch wat jaloerse reacties van de Belgische vrienden gekregen”, zegt Deroo vanuit Rusland.

Het was meteen de afsluiter van een sportief schitterend jaar voor de Red Dragon waarin hij de zogenaamde triple won met een Russische Beker, een Russische titel en een Europese Cup (CEV). “Dit maak je als speler allicht maar één keer mee”, beseft Deroo. “Hoewel ik niet altijd in de basis stond, ben ik zeer trots op die prestatie. Vooral omdat ik de meubelen toch verschillende keren gered heb op cruciale momenten. Na een 2-0-achterstand in de Final 6 tegen Fakel was ik ook beslissend en in de finale stond ik er ook wanneer het moest. Spijtig dat mijn relatie met de coach dit jaar niet top was, anders had ik veel meer gespeeld. Ook in de finale kwam ik eigenlijk veel te laat tussen de lijnen want de andere hoekspelers lieten het afweten. Gelukkig dat onze opposite (Sokolov) wel een fenomenale dag kende.”

Coronavirus en blessures

Deroo kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn avontuur in Rusland. “Enerzijds won ik wel drie prijzen en dat maakt héél veel goed, maar anderzijds was het toch een jaar met mindere periodes. Ik werd geveld door het coronavirus en had te kampen met twee blessures. Vooral toen ik geblesseerd was, voelde ik veel druk vanuit de entourage van Dinamo Moskou om snel weer te kunnen spelen. En eens mijn revalidatie voorbij was, werd ik onrespectvol behandeld en moest ik vaak op de bank plaatsnemen. Ja, het is toch een uniek seizoen geworden waarin ik ook veel bijleerde als mens. Ik heb mijn zoontje Bas 8,5 maanden niet meer gezien en dan besef je dat het leven veel meer is dan topsport alleen. Zeker als je zo’n lange tijd in een omgeving vertoeft waar je weinig assistentie krijgt. Ik ga zo snel mogelijk terug naar België om te genieten van mooie momenten met mijn zoontje.”

Terug naar Polen

Volgend seizoen zorgt Deroo weer voor vuurwerk in Polen, waar hij destijds bij Kedzierzyn al drie landstitels en twee bekers veroverde. Dit keer mag hij Rzeszow aan de prijzen helpen. “Polen is toch weer een stuk dichter bij huis», verklaart hij de overgang naar zijn nieuwe ploeg. «Er worden momenteel heel wat mooie transfers gerealiseerd in Polen en dus verwacht ik een hoogstaande competitie met een vijftal titelkandidaten. Dat wordt iets om naar uit te kijken.”

Red Dragons

Maar eerst brengt Deroo nog een viertal maanden door op Belgische bodem. “Hoe mijn zomerprogramma er zal uitzien zal grotendeels afhangen van mijn fysieke kwaaltjes. Ik wil mijn enkel nog eens laten nakijken omdat ik er toch twee keer doorging afgelopen seizoen. Misschien is er wel een chirurgische ingreep nodig en dan is dit nu het ideale moment daarvoor. Mocht ik toch helemaal fit blijken, dan sluit ik aan bij de Red Dragons voor de Golden League. In de zomer ga ik misschien nog even op vakantie, maar ik wil eerst nog zoveel mogelijk tijd met mijn zoontje doorbrengen”, besluit Deroo.

Volledig scherm © BELGA