‘s Werelds beste snookerspeler of niet, toch wil Taylor-Ann niks met vader Ronnie O’Sullivan te maken hebben: “Hij zal mijn dochter nooit ontmoeten”

SnookerNiet iedereen loopt even hoog op met Ronnie O’Sullivan. De 46-jarige Brit kroonde zich vorige week voor de zevende keer tot wereldkampioen snooker, maar bij Taylor-Ann Magnus raakte dat haar koude kleren niet. En da’s best opvallend, gezien ‘The Rocket’ haar vader is.

In de jaren 90 was O’Sullivan gedurende twee jaar samen met Sally-Ann Magnus. Daar kwam met Taylor-Ann, intussen 25, een liefdesbaby uit voort, maar al gauw liep die relatie op de klippen. En O’Sullivan heeft door de jaren heen niet bepaald zijn best gedaan om een band op te bouwen met zijn dochter, zo onthult die laatste zelf in een gesprek met The Mirror. “Ik heb mijn vader niet meer gezien sinds mijn tienerjaren - en zelfs dan kwam hij slechts een handvol keer langs. Hij maakt geen deel uit van mijn leven. Ik wil niemand zoals hij rondom mijn dochter en mij”, aldus Taylor-Ann, die met Zarah dus ook al een driejarig kindje heeft.

Quote Ik moet en wil zijn geld niet en ik verwacht ook niks van hem. Taylor-Ann Magnus

“De laatste keer dat ik ‘m zag, was ik 17 of 18", herinnert ze zich. “Ik heb hem vergeven voor wat hij gedaan heeft, al valt dat natuurlijk niet goed te praten. De laatste acht jaar ben ik best gelukkig geweest. Ik heb aanvaard dat hij er niet zal zijn voor mij, ik heb daar vrede mee. En sinds mijn dochtertje er is, heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik zo iemand niet in ons leven wil", klinkt het streng. Dus mocht vader Ronnie ooit vragen of hij Zarah zou mogen zien, dan zou hij van een kale reis terugkeren.

Dat ‘The Rocket’ vorige week ten koste van Judd Trump zijn zevende wereldtitel pakte, zal Taylor-Ann dan ook worst wezen. “Ik volg zijn prestaties niet. Ik wist zelfs niet dat hij in de finale stond.” Dus ze wist ook niet dat haar vader zijn nieuwe triomf live op tv vierde met Lily en Ronnie Jr. - twee kinderen die O’Sullivan kreeg met Jo Langley, een andere ex. “Het is wat het is. Ik ben blij dat zij wél een band met hem hebben, zelfs al is dat bij mij niet het geval.”

Die nieuwe oppergaai leverde O’Sullivan dik 580.000 euro op, waardoor de teller sinds de start van zijn profcarrière in 1992 (hij won naast 7 WK’s ook evenveel keer de Masters en het UK Championship) intussen op bijna tien miljoen euro prijzengeld staat. Zijn vermogen wordt zelfs geschat op meer dan 37 miljoen euro maar ook dat maakt weinig indruk op Taylor-Ann, die als alleenstaande mama voor een parkeerbedrijf werkt en in een gehuurd appartementje woont. “Ik moet en wil zijn geld niet en ik verwacht ook niks van hem”, aldus de Britse, die haar dochtertje enkel over haar opa zal vertellen als ze niet anders kan. “Het is lastig. Wanneer ze naar school zal gaan, valt het niet uit te sluiten dat mensen haar vragen gaan beginnen stellen over hem”, besluit ze.

