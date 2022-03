Russische turner toont pro-oorlogssymbool op podium terwijl hij vlak naast Oekraïense rivaal staat

Door de oorlog in Oekraïne mogen Russische atleten niet onder de eigen vlag deelnemen aan tal van internationale sportevenementen. Ook op de outfit van Ivan Kuliak werd de Russische vlag dus verwijderd toen hij op de Wereldbeker turnen in het Qatarese Doha een gooi deed naar goud op de brug met gelijke leggers.

Goud werd het niet, brons wel. Toch trok Kuliak na de wedstrijd alle aandacht naar zich toe. Toen hij z'n eremetaal ging afhalen tijdens de podiumceremonie, had hij de letter ‘Z’ aangebracht op de plek waar traditioneel de Russische vlag afgebeeld staat. Het symbool staat in Rusland voor ‘overwinning’, maar heeft ook een bijklank in de oorlog die momenteel woedt. Vele militaire Russische voertuigen en tanks dragen namelijk dezelfde letter - veelal om het eigen oorlogsmateriaal te herkennen. Ook sympathisanten van Vladimir Poetin en meer bepaald voorstanders van de invasie in Oekraïne droegen de voorbije dagen reeds in het openbaar badges en accessoires met dezelfde letter. Kuliak zou eind 2021 nog een militaire opleiding hebben gevolgd.