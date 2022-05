Russische turner Ivan Kuliak jaar geschorst na controverse over oorlogssymbool

Triatlon Marten Van Riel jaar na ‘chocoladen medaille’ over zijn spreid­stand: “Ik mag niet te veel van Hawaï dromen, anders doe ik in Parijs niet mee”

Zwemmen, fietsen, lopen en weer doorgaan. De vierde plaats op de Olympische Spelen van Tokio is verteerd met een straf wereldrecord. Vicewereldkampioen Marten Van Riel (29) aan de vooravond van een nieuw WTS-triatlonseizoen over Parijs 2024 en zijn Hawaii-droom. “Het is voor mij heel gevaarlijk om nu te veel over de langere afstanden te dromen.”

14 mei