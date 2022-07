Russische ijshockeyster kiest voor Amerikaans team, maar dat ‘verraad’ komt hem duur te staan

Een Russische ijshockeyster die recent zijn overstap naar een Amerikaans team bekendmaakte, wordt zwaar afgestraft voor dat zogenaamde ‘verraad’. Ivan Fedotov (25) werd gisteren in Sint-Petersburg opgepakt en naar een rekruteringskantoor van het leger gebracht. Hij wordt officieel verdacht van het ontlopen van zijn militaire dienst. De kans bestaat nu zelfs dat hij naar de oorlog in Oekraïne gestuurd zal worden.

Fedotov is niet de eerste de beste: op de voorbije Winterspelen in Peking bezorgde hij als doelman zijn land de zilveren medaille. Dit jaar leidde hij zijn team CSKA Moskou naar de titel in de Kontinental Hockey League.

Vorige maand tekende Fedotov echter een contract bij de Philadelphia Flyers. Dat het bekende uithangbord zijn carrière in de Verenigde Staten wil verderzetten, is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Nauwe banden met leger

Zijn club CSKA (de afkorting voor Central Sport Club of the Army; nvdr) heeft immers nauwe banden met het leger. Leden ervan worden beschouwd als militair personeel, de spelers kunnen ook niet zomaar hun contract opzeggen. Fedotov zwichtte echter toch voor de Amerikaanse deal, waar een miljoen euro mee gemoeid is.

Gisteren kreeg de keeper de rekening gepresenteerd. Op videobeelden is te zien hoe hij gearresteerd werd aan de ijsbaan in Sint-Petersburg. Bestemming: het rekruteringskantoor van het leger. In de late uurtjes werd hij naar verluidt ziek en kwam een ambulance hem oppikken. Waar hij nu vertoeft, is niet duidelijk.

Verschillende scenario’s

Volgens de Russische nieuwssite Fontanka zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Ofwel vervoegt Fedotov het leger, ofwel belandt hij in de gevangenis. En het kan zelfs nog erger. “In theorie heeft hij te weinig ervaring om mee te gaan vechten in Oekraïne, maar door het tekort aan Russische mankracht is niets meer zeker. Er zijn genoeg verhalen bekend van 18-jarigen aan het front en zelfs mannen van 49 jaar oud worden nog opgeroepen”, aldus een bron.