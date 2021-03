Russische ijshockeyer (19) overlijdt na geraakt te zijn door puck

In een verklaring meldde de club dat Faizutdinov werd geraakt na een schot van grote afstand. De helm die hij droeg, mocht niet baten. IJshockeyers kunnen een puck met een snelheid van ongeveer 150 kilometer per uur over het ijs slaan. “We zijn in shock”, meldde de club. “Jij bent voor altijd Dynamo, jij bent voor altijd in onze harten.” Dynamo St Petersburg speelt de komende weken met rouwbanden.

Het is lang niet het eerste dodelijke ongeluk met een puck. In september 2016 kreeg een scheidsrechter (24) in Tsjechië een puck tegen het hoofd tijdens een jeugdwedstrijd. Hij overleed twee weken later in het ziekenhuis. Dichter bij huis moeten we naar de Noord-Franse stad Duinkerke. In november 2014 raakte een achtjarig jongetje in de tribune getroffen door een omhoogvliegende puck. Hij kreeg een hartaanval en bezweek.