Russell Westbrook veegt 47 jaar oud record van de tabellen

Basketbal Maxime De Zeeuw speelt eindfase van de Champions League: “Overstap naar Hapoel Holon was de beste beslissing van mijn leven”

6 mei In de vierde en laatste kwartfinale komt Maxime De Zeeuw (34) met Hapoel Holon donderdag in actie op de Final Eight van de Champions League, die zijn ontknoping kent in het Russische Novgorod. Hapoel Holon treft meteen een klepper. Burgos, de nummer zes uit de Spaanse competitie, is de huidige titelverdediger van de Champions League.