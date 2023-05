Rosius stelt persoonlijk record nog wat scherper in Oordegem, maar getuigt over moeilijke periode: “Ben een maand depressief geweest”

Het persoonlijk record van Rosius was nog maar tien dagen oud. Daar deed ze op de International Flanders Athletics Meeting (IFAM) in Oordegem nog eens vier honderdsten af. “Dit had ik niet verwacht, zeker omdat ik op training met een pijntje zat”, zei de Limburgse na afloop.

“Ik heb mij al vaak afgevraagd waar mijn progressie zal stoppen, maar nu durf ik niet meer te zeggen waar het eindigt. Ik wil alvast onder de 11.20 gaan en had vandaag al gehoopt dat mijn tijd nog met één honderdste naar beneden zou worden bijgesteld.”

Gevraagd naar haar straffe progressie kwam Rosius met een verrassend verhaal. “Ik heb eindelijk eens een winter zonder zorgen kunnen doorbouwen en dat verklaart mijn vooruitgang”, klonk het. “Maar in oktober ben ik wel een maand depressief geweest. De reden? Daar wil ik niks over zeggen, maar gelukkig kon ik mijn trainingen blijven afwerken. Dat was de enige reden dat ik nog uit bed kwam.”

Misschien is ook de komst van Delphine Nkansa naar België een stimulus voor Rosius? “Iedereen vraagt mij dat, maar het is niet zo”, repliceert ze. “Misschien dat ze mij op een positieve manier wat pusht, maar het is zeker niet zo dat ik absoluut op mijn troon als beste Belg wil blijven zitten. Die troon kan mij geen hol schelen. Zolang ik maar progressie maak.”

Beste wereldjaarprestatie Bol

Een verrassing op de deelnemerslijst was Femke Bol. De organisatie in Oordegem wist al even dat Bol zou komen, maar kondigde de Nederlandse bewust niet aan. “Mijn coach wou een eerste wedstrijd van het seizoen zonder al te veel schijnwerpers”, zei ze na afloop. “Hier kon ik mij in alle rust voorbereiden op de Diamond Leagues van de komende weken. En het blijft natuurlijk België, het land van mijn vriend.” Bol is samen met polsstokspringer Ben Broeders, die haar zaterdag kwam aanmoedigen.

