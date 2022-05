Ronnie O’Sullivan in armen van dochter en zoon na zevende wereldtitel in finale met zowaar aansteker en akkefietje met Belgische ref

SnookerRonnie O’Sullivan (46) heeft zijn 7de wereldtitel in het snooker binnengehaald. De Engelsman zette in de finale landgenoot Judd Trump opzij met 18-13. Tijdens de eindstrijd in het Crucible Theatre liet O’Sullivan zich opmerken toen hij het aan de stok kreeg met... de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel. The Rocket zorgde ook voor een opvallend beeld met een aansteker.

De finale van het WK snooker had een Belgisch kantje, want Olivier Marteel moest de partij in goeie banen leiden. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. In het laatste frame van de eerste sessie - O’Sullivan stond 5-2 voor - maakte Trump zich op voor een belangrijke bal, tot Marteel plots op O’Sullivan af stapte. ‘The Rocket' zou opnieuw een obsceen gebaar hebben gemaakt en werd door de Belgische scheidsrechter terechtgewezen. O’Sullivan was het daar duidelijk niet mee eens. “Vertel me wat je gezien hebt”, snauwde hij Marteel toe. “Wat heb jij gezien? Niks! Begin niet, hé.”

Volledig scherm O'Sullivan wijst Marteel met de vinger. © Eurosport

Ondanks het akkefietje hield Trump gisteren het hoofd koel en bracht hij zijn achterstand terug tot twee frames, waardoor het aan de eerste break 5-3 stond. Na afloop van de eerste sessie schudde Trump nog de hand van Marteel, in tegenstelling tot O’Sullivan - die dook meteen de kleedkamer in. Daar gaf hij wat meer uitleg over het incident. “Hij lijkt me op zoek naar problemen, dat is de ‘vibe’ die ik van hem krijg. Hij mag alle beelden herbekijken, ze hebben hier honderden camera’s. Volgens mij wil hij gewoon iets creëren. Ik ga er verder niet over praten, dat moet hij maar doen.”

Na de avondsessie gisteren had O’Sullivan z'n voorgift uitgebouwd tot 12-5, maar Trump sloeg vandaag terug. Met een 105-break bracht hij de spanning een klein beetje terug: 14-11. Maar wéér ging O’Sullivan over de tongen. The Rocket haalde doodleuk een aansteker aan om zijn keu mee te bewerken. Een opvallend beeld, maar niet zo ongewoon. “Soms zie je het ook wel eens met schuurpapier. Het is een manier om de vezels aan de top weg te halen. Die top staat er al vier maanden op”, aldus BBC-commentator John Virgo.

In de ultieme avondsessie maakte het Crucible Theatre zich daarna op voor de absolute ontknoping. O’Sullivan stoomde onder meer met een 80-break weg naar een 16-11-voorsprong en had zo al snel zijn zevende wereldtitel binnen handbereik. Trump maakte te veel foutjes, maar milderde wel nog tot 16-12. Daarna was het weer al O’Sullivan wat de klok sloeg. The Rocket zette Trump met de rug tegen de muur: 17-12.

Met een century zorgde Trump voor een laatste stuiptrekking, O’Sullivan maakte het daarna finaal af: 18-13. Met zijn zevende wereldtitel komt The Rocket op gelijke hoogte met Stephen Hendry, de enige die in de 'modern era’ zo vaak wereldkampioen werd. O’Sullivan blijft ook nummer één op de Order of Merit. Bovendien wordt hij 500.000 pond (593.000 euro) rijker, Trump krijgt als tweede 200.000 pond (237.000 euro) prijzengeld.

Volledig scherm O’Sullivan meteen na afloop in de armen van dochter Lily en zoon Ronnie O'Sullivan Jr. © @Eurosport

Ronnie O’Sullivan: “Record voor één jaar delen”

Veel respect na zijn zevende wereldtitel van O’Sullivan voor tegenstander Trump. “Voor mijn part is Judd nu al één van de grootsten aller tijden. Hij speelt zo’n dynamisch snooker. Je moet altijd op je hoede zijn met hem. Ik kon nooit op mijn lauweren rusten. Dus dit is misschien wel één van de grootste resultaten uit mijn carrière. Judd zal hier nog vaak terugkomen en winnen.”

O’Sullivan is op zijn 46ste de oudste wereldkampioen ooit. “Ik ben nooit bezig geweest met records. Als ik dat toch was, dan ging het me niet goed af. Ik moet genieten van wat ik doe en dan doet het snooker wel de rest. Wat ik ervan vind dat ik het record nu met Hendry deel? Leuk, al hoop ik dat het maar voor één jaar is.”

