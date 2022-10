Ronnie O’Sullivan heeft het helemaal gehad met snooker: “Mentaal ben ik acht jaar geleden gestopt”

Ronnie O’Sullivan kroonde zich enkele maanden geleden nog voor de zevende keer tot wereldkampioen snooker, maar hij heeft het intussen wel gezien in de sport. Dat vertelde hij aan BBC. “Om eerlijk te zijn, kan het me niets meer schelen”, zei hij ongeïnteresseerd, met het hoofd rustend op z'n hand. “Het is me de stress en het gedoe niet waard. Mentaal ben ik acht jaar geleden of zo gestopt. Ik neem gewoon van de sport wat ik kan. Het is een goed platform voor mij, laat me toe andere dingen te doen. Het geeft me veel vrijheid. Maar om toernooien te proberen winnen en mijn naam groter te maken? Er zijn niet genoeg goeie dingen die me opwinden.”