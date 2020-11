Ronnie O’Sullivan, die lege zaal doet schrikken, vergelijkt ‘snookerbubbel’ met gevangenis waar z’n vader vastzat: “Het is vreselijk”

Meer sportRonnie O’Sullivan (44) is niet verlegen om een straffe uitspraak meer of minder. De zesvoudig wereldkampioen snooker plaatste zich gisteren voor de halve finale van de Northern Ireland Open, maar dat was niet waarover hij het achteraf had. Hij vergeleek de coronabubbel waarin de snookerspelers moeten verblijven met de gevangenis waar z’n vader vroeger vastzat.

Nee, Ronnie O’Sullivan komt niet graag in Milton Keynes dezer dagen. In de kwartfinale van de Northern Ireland Open won hij er wel van de Chinees Ding Junhui 5-2, nadat hij eerst 2-0 in het krijt stond.

Na de wedstrijd moest Ronnie O’Sullivan, die gekend staat om z’n straffe uitspraken, toch nog even iets kwijt over de corona-omstandigheden waarin de snookerspelers moeten werken. Door de pandemie gaan alle toernooien door in Milton Keynes. De spelers moeten in hun bubbel blijven en mogen geen fysiek contact hebben met de buitenwereld.

“Dit voelt als een gevangenis, een open gevangenis. Ik ging vroeger geregeld mijn vader bezoeken. Wel, nu zie ik spelers die hier moeten blijven terwijl ze pas volgende week weer spelen.” O’Sullivans vader zat 18 jaar opgesloten voor moord.

“De spelers krijgen wat te eten en gaan weer naar hun kamer. Het is een eenzaam bestaan, het is vreselijk. Het is alsof je maar één privilege hebt: naar buiten gaan en werken in een liefdadigheidswinkel. Anders zit je hier maar gewoon binnen een spelletje te spelen en met de ‘lads’ een babbeltje te slaan. Het is als een goed beveiligde gevangenis. Sommige spelers leven in die gevangenis voor één of zelfs twee jaar, maar ik probeer naar huis te gaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fart-gate

Het is niet de eerste keer dat O’Sullivan van zich laat horen op de Northern Ireland Open. Letterlijk. Tijdens zijn duel met Matthew Stevens in de derde ronde beschuldigde de zesvoudig wereldkampioen de scheidsrechter van een scheetje, dat in de lege Milton Keynes-arena luid weergalmde. “Was jij dat?”, vroeg hij aan de scheids, al kon hij z’n glimlach niet verbergen.

Achteraf gaf O’Sullivan wel toe dat hij het was. “Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Of ik er trots op ben? Absoluut!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News