Ronald Gaastra maakt tussenbalans op bij start EK in post-Timmerstijdperk: “Nu hebben we geen bliksemafleider”

Heb je iets van, eindelijk nog eens een groot kampioenschap? Het WK in Gwangju dateert al van 2019.

“Ja, veel te lang geleden. Het is alsof we nu bijna twintig jaar terug in de tijd gaan. De vaste zaken waar je op kan terugvallen zijn er wel, maar het is alsof we opnieuw beginnen. In België hadden we wel enkele wedstrijden in 50m-bad, en ook in Eindhoven, maar dat is niet hetzelfde als een EK. Ik kijk er naar uit, ook al zijn er veel covid-regels en zal het saai zijn: we mogen alleen het traject hotel-zwembad doen en voor de rest niks. Maar het gaat hier om de resultaten op een groot toernooi: en die zijn goed of niet goed, of iets er tussen in.”