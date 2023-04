Roeselare spoelt Europese kater door met winst tegen aartsrivaal Maaseik

In aanloop naar de clash ontstond er al discussie omdat Roeselare de onsportiviteit van de Limburgers -die de clasico niet wilden verplaatsen- niet kon smaken en dat ook openlijk uitte. De thuisploeg had twee dagen eerder nog vier sets gespeeld in de Europese bekerfinale tegen Modena maar moest zo’n 42 uur later weeral aan de bak. Mét het mes tussen de tanden en met Rotty in plaats van Tammearu die met een offensieve 5 op 6 zijn frisheid etaleerde. Maaseik stelde daar maar weinig tegenover waardoor het constant hopeloos in de achtervolging moest. De Roeselaarse aanvallers zakten weg na de kampwissel, Bartos en vooral Reggers deden het wel. Fasteland bewees met 5 op 5 in de derde beurt dat hij klaar is voor een stap hogerop. De match brak pas helemaal open in set vier met een furieus gestart Maaseik (2-5) dat gas moest terugnemen. Spanning en intensiteit bij de vleet met twee ploegen die haasje-over speelden. Een rommelige verloren rally leek de doodsteek voor Roeselare, de serve van Depovere en de West-Vlaamse mentale weerbaarheid bezorgden de thuisploeg alsnog de drie punten en de leidersplaats.