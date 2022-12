Roeselare nog steviger aan de kop na winst tegen Aalst

Speelster beroert pokerwe­reld met ‘vestimen­tair’ probleem, maar ze neemt iedereen in het ootje

En of in het poker niet alles steeds is wat het lijkt. Zo heeft in bovenstaande video de Japanse speelster, met de naam Sashimi, er op het eerste gezicht wel veel voor over om haar (mannelijke) collega’s af te leiden. Maar de nip-slip blijkt vals te zijn. Sashimi zette iedereen te kijk met een prothese in de vorm van een borstpak.

9 december