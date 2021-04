Roeselare kroont zicht tot landskampioen, de 12de én laatste titel voor Tuerlinckx bij de club

VolleybalHet zit erop, Maaseik heeft niet kunnen stunten. Roeselare won ook de vierde finale en is landskampioen, 12de titel in de clubgeschiedenis. En de laatste voor clubicoon Hendrik Tuerlinckx in het shirt van Roeselare. De kapitein vierde uitbundig, maar ook in tranen.

Het zat er aan te komen. Het statement van Roeselare in de voorbije twee finales werd opnieuw ­bevestigd in het thuiskamp van de rivaal. Maaseik kon weer ferm dreigen, andermaal op het randje van setwinst, maar weer ontbrak de stabiliteit om ook af te ronden.

Maaseik had zijn momenten in dit titelgevecht, maar liet kansen uit de vingers glippen. Beide teams lagen heel dicht bij elkaar, details oriënteerden vaak het duel. Maaseik kon niet doordouwen, telkens Roeselare – in de flow van het collectief – ‘en bloc’ hoger schakelde. Bij Maaseik zakten over alle finales de Iraniërs ­Javad aan de pass en Esfandiar op de hoek in money time door het ijs. Momenten van weerstand werden louter gedragen door ­Jolan Cox – die een uit beeld was – en ouwe rot Jelte Maan, ook door beide middenmannen (Stahl en Verhees) en de Argentijn Martinez.

Volledig scherm Mathijs Desmet. © BELGA

Het gebrek aan een constante liep evenwel als een rode draad door het titeldebat. In schril contrast met de collectieve kracht bij Roeselare, waar Stijn D’Hulst aan de pass met zijn brede waaier aan aanvals­patronen – pluim voor receptie in comfort – alle krediet van het succes mag opeisen. Dirigent met de bezieling om het ­beste uit zijn compagnons te halen. Niet alleen bij sterkhouder Tuerlinckx – die outstanding was –, maar ook bij Verhanneman of Coolman en Mathijs ­Desmet – 21-jarige in volle ontbolstering.

Na het bravourenummer van Maaseik in de eerste finale (1-3-winst), toen de thuisploeg werd verpletterd door kanonopslagen, stuurde coach Steven Vanmedegael bij in receptie door hoofdaanvaller Tuerlinckx te laten zakken als vierde man in steun. Een geslaagde zet, want de averij door opslagen werd danig beperkt.

Eresaluut voor clubicoon

De jubel bij Roeselare over de 12de kampioenstitel was uitbundig. Maar sluierde ook een dubbel gevoel bij Hendrik Tuerlinckx, die na 13 jaar ‘zijn’ club Roeselare uitwuift voor een nieuw verhaal in Leuven, dichter bij zijn heimat in Averbode. Tuerlinckx door zijn tranen heen: “Ik heb de emoties opgekropt, maar na het laatste punt kwam alles los. Zo jammer dat we dit nu niet kunnen vieren met onze fans.”

Een afscheid in mineur werd het voor Jelte Maan (35), die zijn 13 seizoenen bij Maaseik voorgoed afsluit. Einde carrière. “Proficiat aan de winnaar”, rea­geerde Maan. “Ik doe dit niet graag, maar zij zijn de terechte kampioen.”

Volledig scherm © BELGA