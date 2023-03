Roeselare knoopt weer aan met zege tegen Gent

“The belt is coming”: MMA’er Jan Quaeyhae­gens haalt het van Ciardo met technische knock-out en ruikt titelge­vecht bij lichtge­wich­ten

MMA’er Jan Quaeyhaegens heeft gedaan wat moest. ‘Q-Bomb’ beet de spits af op Cage Warriors 150 tegen Alberto Ciardo en hij haalde het met een technische knock-out in de tweede ronde. ‘t Was een cruciale kamp, want na zijn zege staat niets nog een titelgevecht bij de lichtgewichten in Cage Warriors in de weg. Wint hij ook die kamp, komt het Ultimate Fighting Championship (UFC) - zeg maar de Champions League van de MMA - wel héél dichtbij. Alle actie van het grootse MMA-event kan u hieronder herbekijken!