Roeselare is voor de dertiende keer kampioen na nieuwe 3-0 zege tegen Menen

Basketbal Ismaël Bako speelt met Spaanse club Manresa de Final Four van de Champions League: “We willen iets historisch meemaken”

Dit weekend wordt in de Spaanse stad Bilbao de Final Four van de Champions League gespeeld. Met daarbij één Belg: Ismaël Bako. De Belgian Lion mikt met zijn club Manresa op de eindzege. Tegenstander in de halve finale is het Duitse Ludwigsburg. In de andere halve finale strijden Hapoel Holon (Isr) en Tenerife (Spa) voor een finaleticket.

5 mei