Roeselare deelt eerste tik(je) uit aan Maaseik

Geen verrassingen in de basis van thuiscoach Vanmedegael in tegenstelling tot Maaseik dat wel wijzigde met Thys die de afwezige Treial verving. Cox bleef op de bank en Reggers bevestigde in de aanvangsfase zijn goede vormcurve: 4-6. Roeselare kwam steeds beter in de match. Bij de pipe uit het boekje van Tammearu veerde het publiek voor het eerst recht (18-15). De Limburgers scoorden niet onaardig maar werden serverend naar het eigen graf geleid met drie opslagmissers op rij. Ex-Roeselarespeler Fornes voelt zich nog duidelijk in zijn sas in de Tomabelhal en toonde zich ook nadrukkelijk. Het was wel Bartos die coach Vanmedegael bij 15-18 in een time-out dwong nadat hij het driemansblok in de luren legde. Voor beide ploegen is de bekeropdracht van komend weekend belangrijker dan deze volleybalklassieker, op het parket was er weinig van te merken. Er werd gestreden. Roeselare bikkelde van 18-22 terug naar 22-24. De derde set ontplofte pas bij 16-19 toen Coolman uithaalde met z’n jumpserve. Een gele kaart voor Maaseik en een VAR-moment later stond het plots 21-19. De thuisploeg stoomde door. Nadien stond er geen maat meer op de kampioen die Maaseik -na een handvol wissels- op een hoopje speelde.

18 punten voor Tammearu

Vooraf werd gefluisterd dat deze topper eigenlijk te vroeg kwam en dat de belangen miniem waren. Daar was thuisspeler Mart Tammearu het niet mee eens. “Een eerste echte topper van het seizoen wil je altijd winnend afsluiten”, zegt de Est. “Zeker als de tegenstander Maaseik heet. We hebben een statement gemaakt en slaan dankzij de overwinning een kloofje van drie punten. Bovendien hebben we ook een goede aanloop genomen naar de bekermatch van zaterdag in Gent en naar onze start in de Champions League tegen Tours. We hebben vandaag goed geserveerd en in de belangrijke momenten maakte dat toch wel het verschil.” De Est heeft dit seizoen zijn basisplaats veroverd en houdt Rotty en Plaskie op de bank. Vorig jaar had hij het moeilijker om zich door te zetten. “Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen. De geslaagde zomercampagne met de nationale ploeg heeft me gelanceerd. Mijn doel is om zoveel mogelijk matchen te spelen en belangrijk te zijn voor het team”, aldus de topscorer die tegen Maaseik goed was voor 18 punten.

“Het goede onthouden”

Ferre Reggers deed het aan de overkant van het net met 16 scores ook niet onaardig maar stond wel in het verliezende kamp. “We hadden liever gewonnen maar als je één match van Roeselare mag verliezen dan was het misschien deze wel in een vroeg stadium van de competitie. Het kon anders uitdraaien want in de eerste drie sets waren beide ploegen aan mekaar gewaagd. Al bij al houden we geen al te slecht gevoel over aan onze match want bij momenten lieten we wel fraai volleybal zien. Over mijn eigen prestatie ben ik gematigd tevreden. Ik heb belangrijke punten gescoord maar liet ook cruciale liggen. Ach, laat ons gewoon maar het goede van onze partij onthouden.” In de laatste set kreeg Maaseik een pak voor de broek. De wisselspelers lieten weinig zien. Is de Limburgse kern dan kwalitatief minder breed dan gedacht? “Helemaal niet. Het is gewoon niet simpel om in te vallen als je met je rug tegen de muur staat. Iedereen zal hier van leren en er ook sterker uitkomen”, aldus Ferre Reggers.

(MPM)

Roeselare – Maaseik

3-1

25-20, 22-25, 25-22, 25-12

Star of the Game: Stijn D’Hulst

Roeselare: D’Hulst 1(Ahyi), Tammearu 18, Coolman 10, Kukartsev 18, Verhanneman 12(Depovere). Fasteland 9 (Rotty). Libero: Deroey.

Maaseik: Vanker (Cox 1), Prototsalpis 10, Thys 5(Cox), Reggers 16(Aloisi 1), Bartos 15, Fornes 12(Hetman 1). Libero: Ottevanger.